Kennismaken met Sier en Zoet tijdens de Geluksroute

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Tijdens het Geluksrouteweekend zaterdag 20 juni en zondag 21 juni kunnen Geluksplukkers bij het eerste lustrum kennis maken met de nieuwe locatie Sier en Zoet! Een geweldige toevoeging die beantwoordt aan dat wat de Geluksroute behelst: Aandacht, contact, mooi gesprek en geluk delen. Lisette Sier weet wat geluk is en heeft ervaren dat dromen bewaarheid kunnen worden. Daarom past zij ook zo goed bij het team van Geluksbrengers.

Lisette: “De Geluksroute ken ik al van voorgaande jaren maar wist niet goed wat ik er mee moest. Nu heb ik op deze locatie mijn geluk gevonden die ik kan en wil delen met iedereen. Toen Trudy bij mij in de bakkerstudio kwam tijdens een bruidstaartenproeverij voor haar dochter, nodigde zij mij uit om mee te doen en werd mij ook meer duidelijk wat de Geluksroute inhoudt. Het is precies dat wat de Geluksroute ook voor mij betekent. Wat ik wil uitdragen is dat ik een superfijne, rustige, inspirerende bakstudio heb waar iedereen welkom is. Waar je even een genietmoment kan ervaren. Ga rustig buiten zitten met een overheerlijk kopje koffie of thee en wat lekkers er bij. Maak gezellig een praatje met elkaar. Kijk welk oplaadmoment het beste past bij jou past.”

Kijk voor meer informatie en adressen, tijden en namen van de Geluksbrengers op: www.geluksroute.nu. Voor contact kan een mail gestuurd worden naar: geluksrouteaalmeer@gmail.com.

Foto: Lisette Sier, nieuwe deelnemer aan de Geluksroute Aalsmeer (foto aangeleverd).