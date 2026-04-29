ABBA-Live ronde tijdens Aalsmeerse Popquiz

Aalsmeer – Op woensdagavond 20 mei is er weer een nieuwe editie van de Aalsmeerse Popquiz in The Beach in Aalsmeer. Marco Lesmeister en Meindert van der Zwaard organiseren deze avond weer een sportieve, muzikale strijd en een gezellige, feestelijke avond! Zoals altijd zijn er ook nu weer zeer gevarieerde rondes met quizvragen over popmuziek van de afgelopen vijf decennia. Uiteraard met geluidsfragmenten, songteksten en/of videobeelden.

Elke editie is anders en ook deze keer wordt weer speciaal: er vindt een live-muziek optreden plaats! Twee zangeressen, het dynamische duo Jacqueline en Ineke, beide met decennia lange zang- en podiumervaring, brengen de meest memorabele ABBA-nummers ten gehore tijdens de ‘ABBA-Live’-ronde. Aan alle deelnemende teams worden in deze ronde tien vragen gesteld over de live-gezongen ABBA-liedjes. Natuurlijk zijn er weer mooie prijzen voor de winnende teams!

Wil je meedoen? Schrijf je team in door een email te sturen naar aalsmeersepopquiz@gmail.com met daarin vermeld het aantal mensen (maximaal 6) en de naam van je team. Toegang is 8 euro per persoon, te voldoen bij binnenkomst. Er is geen ruimtebeperking in de feestzaal want dankzij de variabele zaalindeling wordt er nooit een team teleurgesteld. Geen wachtlijst. Iedereen kan altijd meedoen! Deelname gegarandeerd. Volg voor hints, aanwijzingen en voorproefjes van de quizrondes alvast de ‘Aalsmeerse Popquiz’ op de socials. Marco en Meindert gaan er weer een leuk feestje van maken. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur, in The Beach aan de Oosteinderweg 247a.

Foto: Live gezongen ABBA ronde door Jacqueline en Ineke (aangeleverd).

