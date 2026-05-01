Concert jazzensemble in knusse Café Bacchus

Aalsmeer – Zaterdagavond 2 mei brengt KCA een bijzonder jazzensemble naar het knusse Café Bacchus: drie eigenzinnige musici die elkaar uitdagen en verrassen. Jazzzangeres Judith Nijland, pianist Tico Pierhagen – een bekend gezicht bij KCA Jazz in Bacchus – en violiste Myrthe van de Weetering creëren samen een sound die laveert tussen jazz, pop en wereldmuziek. Vrije improvisatie, filmische klanken en subtiele grooves wisselen elkaar af, van intieme bossanova tot verrassende herinterpretaties.

Dit is jazz die niet stil blijft staan, maar beweegt. Muziek die je meeneemt, verrast en soms een onverwachte kant op gaat.Voor liefhebbers van eigentijdse jazz en cross-over’s in de sfeer van Yuri Honing of Melody Gardot. Een avond om te ontdekken – dichtbij, maar allesbehalve voorspelbaar. Mis het niet! Het concert begint om 20.30 uur. Kaarten zijn te koop via de website van KCA.