Danny Kaandorp van Filmtheater Gerrit: ‘Met deze nieuwe laserprojector zijn we weer vijftien jaar klaar’

Uithoorn – Filmtheater Gerrit heeft er opnieuw een belangrijke mijlpaal bij. De knusse bioscoop in gebouw De Hoeksteen aan de Alfons Ariënlaan 1 in Uithoorn beschikt sinds kort over een gloednieuwe laserprojector. Volgens stichtingsvoorzitter Danny Kaandorp is daarmee de volledige technische vernieuwing van het filmtheater afgerond. “Het beeld is scherper, helderder en intenser dan ooit. Dit is echt het sluitstuk.”

Hoger contrast

Wat betekent deze nieuwe projector concreet voor de bezoeker? “Je ziet het meteen”, zegt Kaandorp enthousiast. “De laserprojector levert een veel hoger contrast en meer diepte in het beeld. Kleuren zijn rijker, zwart is écht zwart. En minstens zo belangrijk: hij is stiller én ongeveer zeventig procent energiezuiniger. In combinatie met ons brede filmdoek en de Dolby 7.1-geluidinstallatie bieden we nu een kwaliteit die je normaal gesproken alleen in grote bioscopen verwacht.”

Modernisering

Volgens Kaandorp is hiermee de modernisering van Filmtheater Gerrit voltooid. “Absoluut. De afgelopen jaren hebben we stap voor stap alle apparatuur vervangen: eerst het doek, toen het geluid en nu de projector. Alles bij elkaar is het een forse investering geweest, maar hierdoor kunnen we weer vijftien jaar vooruit. Daar mogen we best trots op zijn.”

Steun uit de gemeenschap

Die vernieuwing was niet mogelijk geweest zonder brede steun uit de regio, benadrukt Kaandorp. “We hebben enorm veel steun gekregen van lokale bedrijven, fondsen, de Rabobank en onze vrienden. Inmiddels hebben we bijna 250 vrienden van het filmtheater. Dat zegt iets over hoe het filmtheater leeft in Uithoorn en omgeving. In mei, onze traditionele filmmaand, krijgen alle vrienden een leuke dankjewel-kortingsactie. Het is een klein gebaar, maar welgemeend. Zonder hen hadden we dit niet kunnen doen.”

Mei sterke filmmaand

Mei belooft volgens Kaandorp een sterke filmmaand te worden. “We hebben een enorm divers programma samengesteld. Van muziekiconen zoals Marianne Faithfull en Michael Jackson tot klassiekers als Amadeus, digitaal gerestaureerd en opnieuw uitgebracht. Ook Het meisje met het rode haar komt terug in een gerestaureerde versie, passend bij de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Ook voor gezinnen en liefhebbers van Nederlandse films is er volop keuze. Voor kinderen vertonen we Miss Moxy, en wie van Nederlandse acteurs houdt, kan genieten van Champagne met Huub Stapel en Leo Alkemade. Verder draaien we onder andere A Family met Carice van Houten, Kain over autisme, romantische films als Midwinter Break en The Drama en de stevige gevangenisthriller Wasteman. We programmeren voor alle smaken en leeftijden, op vijf momenten per week.”

Nóg een mijlpaal

Alsof dat nog niet genoeg is, wordt er binnenkort nóg een mijlpaal bereikt. “In april verkopen we via onze website het 25.000e ticket”, vertelt Kaandorp. “De koper zetten we via sociale media in het zonnetje en krijgt uiteraard een kleine attentie. Dat moment willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.”

Filmtheater Gerrit draait volledig op vrijwillige inzet, iets waar Kaandorp zichtbaar trots op is. “Zo’n veertig vrijwilligers zorgen ervoor, dat alles soepel verloopt, van programmering en techniek tot gastvrijheid, schoonmaak, financiën, fondsenwerving en onze website en sociale media. We hebben hier ongelooflijk veel talent rondlopen. Het is intensief, maar ook ontzettend leuk vrijwilligerswerk.”

Op de foto (boven): Filmtheater Gerrit in Uithoorn beschikt sinds kort over een gloednieuwe laserprojector. Foto: aangeleverd.

Stichtingsvoorzitter Danny Kaandorp. Foto: aangeleverd.