Wie meer beweegt, valt minder snel

Uithoorn – Flink wat oudere inwoners kwamen donderdag 8 mei naar De Scheg, naar de bijeenkomst ‘Ik Sta Sterk’. En misschien vooral naar Duco Bauwens, bekend van Nederland in Beweging. Aangespoord door zijn slogan ‘Bewegen is goed, meer bewegen is beter’ deed de zaal mee met Duco’s beweegoefeningen.

‘Ik Sta Sterk’ werd georganiseerd door Team Sportservice Uithoorn, in opdracht van de gemeente. Rode draad door de bijeenkomst: vitaliteit en valpreventie voor ouderen”, legt Daphne Tervelde van Team Sport-service Uithoorn uit. “We willen deze doelgroep bewust maken van val-risico’s. En hoe je daarmee om kunt gaan. Sterkere spieren en een betere conditie zorgen voor een betere balans en meer zelfvertrouwen. Dat verkleint de kans op vallen. En áls het fout gaat, kun je een val beter opvangen, zonder nare gevolgen.”

Valrisico’s

Na Duco’s beweegmoment interviewde Daphne drie Uithoornse deskundigen op het gebied van vitaliteit: diëtiste Lonneke de Bruijne, ergotherapeut Laura Bakker en fysiotherapeut Caroline Smeets. Wat zijn concrete risico’s voor mensen die op leeftijd komen? Denk aan struikelen, minder balans, minder zicht en een afnemende reactiesnelheid. Daar kunnen nog extra risico’s bijkomen als losse voorwerpen op de vloer, trappen of kleine ruimten in huis, de invloed van medicijngebruik, verkeerde voeding en ongeschikt schoeisel.

Na de professionals kwam een ervaringsdeskundige aan het woord. Erna liep lang rond met klachten aan rug en hart. Haar man stuurde haar naar de gratis cursus ‘In Balans’ van Team Sportservice Uithoorn. Het kan nooit kwaad, vond hij. Eerst dacht Erna: dat is nog niet nodig voor mij. Er speelde ook wel een beetje schaamte. “De cursus heeft allerlei niveaus. Zo kan ieder op zijn eigen manier meedoen, soms wat fanatieker en soms wat lichter.” En Erna merkt duidelijk effect: “Ik heb veel meer energie en conditie. En daardoor ben ik minder bang om te vallen of me te bezeren.”

Informatiemarkt

Daarna deden alle deelnemers een balanstestje. Mensen met een verhoogd risico konden zich direct aanmelden voor de gratis cursus ‘In Balans’ van Team Sportservice Uithoorn. En tot slot kon iedereen op de informatiemarkt terecht voor gratis tips en adviezen over gezond bewegen in de gemeente. Bijvoorbeeld het fitness-aanbod van FIT2GO en Elvie Rahn Performance. Of Samen Sporten 60+. Deze groep komt elke vrijdag samen bij UWTC voor een warming-up, gevolgd door een spelcircuit, een loop- of fiets-training en, na de cooling-down, een bakkie koffie of thee.

Meer vragen en/of informatie: gratis cursus ‘In Balans’ via https://t-s.nu/Ik-Sta-Sterk-Activiteitenoverzicht, Daphne Tervelde, tel. 088 – 203 7380 of dtervelde@teamsportservice.nl. Alles over fitness: FIT2GO https://fit2go-uithoorn.nl/begeleiding en de website van Elvie Rahn: www.elvierahnperformance.nl.

Meer informatie over Samen Sporten 60+ is te verkrijgen via bouteranton@gmail.com.

Op de foto: Duco Bouwens doet beweegoefeningen voor tijdens ‘Ik Sta Sterk’. Foto: Team Sportservice Uithoorn.