Wethouder José de Robles: ‘Benut onze gemeentelijke minimaregelingen’

Uithoorn – “Schulden, geldzorgen of te weinig inkomen om rekeningen te betalen: het kan iedereen overkomen.” Daarmee opent wethouder José de Robles zijn relaas. Hij wil een boodschap meegeven aan alle inwoners van de gemeente Uithoorn. Ter gelegenheid van de Dag van de Armoede – 17 oktober – benadrukt hij het belang van de gemeentelijke minimaregelingen en vooral: ze zijn er voor meer mensen dan je denkt. “Je hoeft niet in de bijstand te zitten om hulp te krijgen. Ook mensen die werken, zelfstandig zijn of met pensioen, kunnen hulp krijgen. Het is belangrijk dat je weet wat er mogelijk is”, benadrukt de wethouder.

Hij vervolgt: “Op de website van de gemeente www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen staat alle informatie bij elkaar. Bijvoorbeeld hoe je bijzondere bijstand kunt aanvragen, wat je kunt doen als je schulden hebt en hoe je hulp kunt krijgen voor je kinderen. Denk aan een regeling voor een computer voor school, of steun via het Jeugdfonds, zodat je kind mee kan doen aan sport, zwemles of muziekles. Maar ook is er informatie te vinden over hoe jezelf al aan de slag kunt. Door het invullen van de online geldplannen of doe de zogenoemde ‘potjescheck’ van Geldfit. Als je denkt dat je misschien recht hebt op hulp, neem contact op. Liever één keer te veel vragen dan te weinig. Inwoners kunnen bellen of langskomen bij de gemeente, of bij het Financieel Café van Uithoorn voor Elkaar. Daar kun je gewoon binnenlopen, ook zonder afspraak.”

Veel mensen denken: dat gebeurt bij anderen. Maar steeds meer mensen hebben moeite om rond te komen. Bijvoorbeeld door een hoge energierekening, een scheiding of ziekte. Het leven kan snel veranderen.

Feiten over Uithoorn/De Kwakel

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 960 huishoudens in Uithoorn/De Kwakel een laag inkomen hebben. In die gezinnen groeien 693 kinderen op. Van deze mensen is 44 procent alleenstaand, 26 procent is een alleenstaande ouder en 72 procent leeft al drie jaar of langer in armoede.

Verborgen armoede

De Robles vertelt dat dit soort onderzoeken belangrijk zijn. “Met concrete cijfers kunnen we een beter beleid maken. Overigens weten we, dat het percentage hoger ligt dan uit het onderzoek blijkt. Er is namelijk ook verborgen armoede. Dat betekent, dat er inwoners zijn die wel schulden of geldzorgen hebben maar niet bij ons bekend zijn. Soms willen ze niet om hulp vragen door schaamte, soms omdat ze bang zijn om later terug te moeten betalen. Of ze weten niet waar ze hulp kunnen krijgen. Ik spreek inwoners, die achteraf zeggen: had ik dit maar eerder geweten.” Rondom de Dag van de Armoede roept de wethouder op: “Doe iets. Begin met een klik op de website: www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen.”

Contact

Sociaal Loket van de gemeente, 085 – 760 6764 (werkdagen van 09.00 tot 10.30 uur), sociaal.loket@uithoorn.nl. Financieel Café Uithoorn voor Elkaar, 0297 – 303044 (maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur, info@uithoornvoorelkaar.nu. Website: www.uithoornvoorelkaar.nu/financieel-cafe.

Op de foto: Wethouder José de Robles. ‘Benut onze gemeentelijke minimaregelingen’. Foto: aangeleverd.