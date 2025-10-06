Wethouder De Robles luncht mee met inwoners Hoge Heem

Uithoorn – Tijdens de landelijke Week tegen de Eenzaamheid bracht wethouder José de Robles van gemeente Uithoorn opnieuw een bezoek aan woonzorgcentrum Hoge Heem. Het is inmiddels bijna een traditie dat de wethouder in deze week aanschuift voor de lunch met bewoners.

Bijzonder

De meeste bewoners herkenden José de Robles direct en begroetten hem hartelijk. De sfeer was warm en ontspannen, en er werd volop gepraat en gelachen aan tafel. “Het is altijd bijzonder om hier te zijn”, aldus de wethouder. “Een klein gebaar als samen lunchen kan veel betekenen. Je merkt hoe waardevol deze ontmoetingen zijn.” Het bezoek werd zichtbaar gewaardeerd door de aanwezigen. Voor veel bewoners is het contact met de gemeente een teken dat ze gezien en gehoord worden.

Waardevolle middag

Ook voor de wethouder was het een waardevolle middag: “Ik kijk hier altijd naar uit. Het is mooi om te zien hoe betrokken de medewerkers en vrijwilligers zijn, en hoe belangrijk deze momenten van verbinding zijn voor onze inwoners. Goed om te horen dat de mensen zo tevreden zijn over de zorg én het eten in het Hoge Heem.”

Een mooie traditie: wethouder José de Robles lunchte in de Week tegen de Eenzaamheid mee bij het Hoge Heem. Foto: Gemeente Uithoorn.