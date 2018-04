Wethouder Ad Verburg ereburger van Aalsmeer

Aalsmeer – “Het was een enorme eer”, zo zei wethouder Ad Verburg afgelopen maandag 23 april tijdens zijn afscheid als politicus. En na zijn dankwoord volgde een minutenlang applaus in de deze middag ‘dichtbevolkte’ burgerzaal van het gemeentehuis. Het gaf aan hoe de wethouder acht jaar zijn functie heeft bekleed: Enthousiast, bevlogen en dicht bij de mensen. Voor deze tomeloze inzet is Ad Verburg benoemd tot ereburger van Aalsmeer. Hij kreeg de erepenning uit handen van burgemeester Jeroen Nobel en voor zijn echtgenote Aad was er een prachtig boeket bloemen. Ad Verburg is niet alleen acht jaar wethouder geweest, maar zijn politieke loopbaan loopt op tot zo’n 49 jaar, waarvan twintig jaar betrokkenheid bij de Aalsmeerse politiek, onder andere als fractieassistent en acht jaar raadslid voor het CDA.

Verbinder en doener

“Een bijzonder lange staat van dienst”, zo sprak burgemeester Nobel. “Een door de wol geverfde politicus. Oprecht, integer, open, toegankelijk en een verbinder. Altijd op zoek naar oplossingen. Je bent ook een doener, komt graag in actie om de handen uit de mouwen te steken.” Nobel complimenteerde Verburg ook voor zijn inspanning voor de economie in Aalsmeer. “Dankzij jouw toedoen en inspanning gaat het na de recessie nu goed met Greenpark.”

Ook de inzet voor de zorg bleef niet onbesproken. Samen met wethouder Gertjan van der Hoeven heeft Ad Verburg heel veel gesprekken gevoerd met allerlei zorginstanties met als uitgangspunt ‘in Aalsmeer valt niemand uit de boot’ en hiermee hebben de twee de overgang van het sociale domein in goede banen weten te leiden. Ook kreeg Verburg tijdens zijn wethouderschap de portefeuille buitenruimte toebedeeld en kreeg te maken met veel achterstallig groen en grijs. “Het gaat minder snel dan je had gehoopt, maar Aalsmeer wordt steeds mooier”, vervolgde Nobel en noemde hierbij als voorbeeld het Seringenpark en het Hornmeerpark.

Ad Verburg was ook eerste loco-burgemeester en was ook in deze functie loyaal en altijd goed voorbereid. “Als geen ander heb je je verdienstelijk gemaakt voor Aalsmeer. Je kan terugkijken op een prachtige periode”, besloot Nobel. “Je komt uit de sierteelt, maar ik weet zeker dat je niet achter de geraniums gaat zitten.”