Aalsmeerse verkozen tot Prinses Carnaval

Aalsmeer – Afgezien van Kudelstaart (Poelgilderdam), leeft het carnaval in Aalsmeer nagenoeg niet. In Noordwijkerhout echter staat het gehele dorp op zijn kop tijdens deze periode. Afgelopen zondag is er een begin gemaakt aan dit feest. Op het podium van de Schelft werd op 11-11 om 11 minuten over 11, tijdens een gezellige gala-avond het negenvijftigste prinsenpaar bekend gemaakt en voorgesteld aan het publiek.

Niemand minder dan Jacquelien Oor, de van oorsprong Aalsmeerse, werd Prinses Red Velvet en haar Noordwijkerhoutse man Jacco Aartman werd gekroond als Prins Blackjack. Deze namen bedacht het paar zelf; Blackjack omdat Jacco (jack) wel van een spelletje houdt en Red Velvet is een rode fluweelachtige roos waar Jacquelien gek van is.

Ze is geboren en getogen op de Hornweg en vanwege de liefde in 1996 verhuisd naar het hart van de Bollenstreek. Ze werkt hier nog op de bloemenveiling en heeft veel vriendinnen in ‘haar’ bloemendorp Aalsmeer.

Jacco is al jarenlang zeer actief binnen de carnavalsvereniging De Kaninefaaten. De twee houden wel van een feestje. Met carnaval zal Noordwijkerhout weer vijf dagen los gaan. Het dorp heeft de grootste carnavalsoptocht van boven de rivieren, met prachtige wagens en loopgroepen. Op 2 maart om 11 over 1 begint deze kleurrijke stoet. Wil jij ook een glimp opvangen van Prins Blackjack en Prinses Red Velvet? Ga dan zeker een kijkje nemen in Kokkerhout! Er zullen meer Aalsmeerders aanwezig zijn, waaronder verslaggeefster Miranda Gommans (tevens vriendinnetje).

Foto: Jacquelien en Jacco met hun dochters Katie (rechts) en Pien, die ook al met het carnavalsvirus besmet zijn.