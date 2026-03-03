Weggeefwinkel Uithoorn geopend voor betere integratie

Uithoorn – VluchtelingenWerk heeft 3 maart een nieuwe weggeefwinkel geopend. Locatie: Monnetflat 1A, Uithoorn. Een initiatief dat niet alleen bedoeld is om mensen met een krappe beurs te ondersteunen, maar vooral om statushouders te helpen integreren in hun nieuwe leefomgeving. In de winkel kunnen bezoekers gratis kleding, huisraad en andere basisartikelen uitzoeken, terwijl statushouders er tegelijkertijd werkervaring opdoen en hun taalvaardigheid verbeteren.

Laagdrempelig platform

De weggeefwinkel draait op een combinatie van vrijwilligers en statushouders die in Uithoorn wonen. Tijdens de openingstijden fungeren vrijwilligers als aanspreekpunt en ondersteunen zij de nieuwkomers bij het sorteren van goederen, het helpen van bezoekers en het beantwoorden van praktische vragen. Het project biedt daarmee een laagdrempelig platform waar mensen elkaar ontmoeten en waarin statushouders zich stap voor stap kunnen voorbereiden op deelname aan de Nederlandse arbeidsmarkt.

Integratie zichtbaar

Volgens VluchtelingenWerk is de winkel méér dan een distributiepunt voor spullen: het is een plek waar integratie in de praktijk zichtbaar wordt. “Statushouders leren er niet alleen de taal, maar komen ook in contact met inwoners en vrijwilligers uit Uithoorn.” De organisatie benadrukt, dat openstaan voor andere culturen en een respectvolle houding belangrijke voorwaarden zijn voor iedereen die zich als vrijwilliger aanmeldt. Deelnemers krijgen daarnaast een korte opleiding en begeleiding vanuit de VluchtelingenWerk Academie.

Ondersteuning

De weggeefwinkel maakt onderdeel uit van de bredere dienstverlening van VluchtelingenWerk Uithoorn, gevestigd aan de Kuijperlaan, waar nieuwkomers worden begeleid bij onder meer integratie, taal en juridische ondersteuning. Vrijwilligers die willen bijdragen aan het nieuwe initiatief kunnen zich aanmelden via VluchtelingenWerk. De organisatie hoopt dat de winkel uitgroeit tot een gastvrije en verbindende plek waar inwoners elkaar weten te vinden, ongeacht herkomst, achtergrond of portemonnee.

De weggeefwinkel maakt onderdeel uit van de bredere dienstverlening van VluchtelingenWerk Uithoorn. Foto: VluchtelingenWerk.