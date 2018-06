Weer brandstichting in Schegpark

Uithoorn – Naast de, bij omwonenden langzamerhand beruchte, zitbank in het Schegpark, was het donderdagavond 7 juni omstreeks 22.30 uur weer raak. De, bij de gemeente eerder gemelde, uitpuilende volle prullenbak bleek in de brand te zijn gestoken.

De brandweer werd gewaarschuwd, omdat het vuur nogal hoog oplaaide. Bijgaande foto toont de restanten van de bak. Zichtbaar zijn de van feestelijke evenementen en dergelijke bekende ampullen, waarin het gas zit waarvan de snuivende gebruiker vrolijk (of beroerd) kan worden.

Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem 0800-7000.