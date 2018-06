Weer een spoor van vernielingen in Vinkeveen

Vinkeveen – En weer was het raak in de wijk Zuiderwaard in Vinkeveen. Weer werden de bewoners aldaar in de nacht van zaterdag op zondag ( rond de klok van 05.00 uur) opgeschrikt door herrie schoppende jongelui die het blijkbaar nodig vinden om na een avondje stappen, andermans eigendommen te vernielen en het liefst met heel veel lawaai. Toen de bewoners die wakker waren geworden naar buiten keken zagen zij vier jongens die bezig waren om bij het winkelcentrum een reclameposter uit een lijst te schoppen. Ook de matrixborden bij de bushalte moesten het ontgelden. Even later liepen de jongeren met de lijst over het bruggetje richting Scholeksterlaan. Vervolgens werden er op de Plevierenlaan ook nog enkele markeringsborden uit hun standaard gehaald, en werd er een Dixi op zijn kant gesmeten Gelukkig zijn er reeds meerdere getuigen en zijn er duidelijke camerabeelden. De politie roept de vier daders dan ook op zichzelf te melden, voordat zij binnenkort op de stoep staan