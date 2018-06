Uithoorn – Vrijdagmiddag 29 juni is aan de Bertram in Uithoorn een overleden persoon aangetroffen in een auto.

Hulpdiensten werden rond kwart over vier opgeroepen voor een reanimatie, maar de persoon bleek al overleden.

De politie heeft een deel van het parkeerterrein afgezet en verricht onderzoek. Over de doodsoorzaak is nog niks bekend.

Foto: VTF – Vivian Tusveld