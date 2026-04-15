Themaworkshop intuïtief beeldhouwen

Mijdrecht – In Mijdrecht vindt vrijdag 17 april de themaworkshop Onthullen-Intuïtief Beeldhouwen plaats. Deze duurt van 10.00 tot 17.00 uur en is gericht op persoonlijke ontwikkeling via creatieve expressie.

Volgens initiatiefnemer Marjolein Berger‑Vos bouwen mensen in de loop van hun leven onbewust beschermende lagen op. “Wat ooit helpend was, kan later juist belemmerend werken. Met intuïtief beeldhouwen onderzoeken deelnemers welke lagen niet meer nodig zijn en wat zichtbaar mag worden”, aldus Berger‑Vos.

De dag begint met een korte meditatie. Vervolgens werken deelnemers vanuit aandacht en gevoel aan een steen, zonder vastomlijnd eindbeeld. Ervaring met beeldhouwen is niet vereist; de workshop staat open voor iedereen die nieuwsgierig is naar het proces.

Berger‑Vos organiseert de workshop vanuit haar praktijk IntoTuition en werkt vanuit haar atelier en tuin in Mijdrecht. Meer informatie en aanmelding via www.intotuition.nl/agenda of info@intotuition.nl.

Op de foto: Beeld Bevrijding (2020) van Marjolein Berger‑Vos. Foto Dirk Berger.