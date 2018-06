Brandweer in actie voor meeuw in nood

Aalsmeer – Op vrijdag 22 juni even voor elf uur in de ochtend werd de brandweer gealarmeerd voor een dier in nood. In het water bij de Beethovenlaan zat een meeuw vast met zijn pootjes in een visdraad.

Een van de brandweermannen is te water gegaan en heeft de meeuw uit zijn benarde positie gehaald. De vogel moest duidelijk even bijkomen van zijn avontuur, maar vloog daarna weg. De meeuw moet wel blij geweest zijn met deze liefde van de leden van het vrijwillige korps Aalsmeer voor mens en dier!

Zaterdag open dag

Benieuwd wat de brandweer zoal nog meer doet? Naast het blussen van branden wordt assistentie verleend bij allerlei calamiteiten op het land en op het water. Tijdens de open dag aanstaande zaterdag 30 juni kan kennis gemaakt worden met dit gevarieerde beroep. Er zijn leuke activiteiten voor jong en oud in en rond de kazerne aan de Zwarteweg. De open dag is van 10.00 tot 16.00 uur. Geinteresseerden in het ‘vak’ zijn ook (meer dan) welkom. Het korps Aalsmeer kan versterking goed gebruiken!

Foto: Eigen foto Brandweer Aalsmeer