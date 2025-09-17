Week van Lezen en Schrijven: taalvrijwilligers in het zonnetje

Uithoorn – Van 8 tot en met 15 september was de ‘Week van Lezen en Schrijven’. De gemeente Uithoorn besteedde extra aandacht aan het Taalhuis en aan de mensen die daar het verschil maken: de taalvrijwilligers. Taalhuis Uithoorn helpt al jaren inwoners die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Dat zijn er meer dan je denkt. Wethouder José de Robles benadrukt: “In onze gemeente hebben we ruim tweeduizend inwoners die worstelen met taal, rekenen en/of het omgaan met de computer. Dankzij de inzet van onze taalvrijwilligers krijgen zij meer zelfvertrouwen en kunnen ze beter meedoen in de samenleving.”

Niet alleen voor nieuwkomers

Het Taalhuis is er niet alleen voor mensen die Nederlands als tweede taal leren. Ook autochtone Nederlanders kunnen er terecht. Coördinatoren Carolijn Buskermolen en Rosanne Zijlstra van Taalhuis Uithoorn vertellen: “Laaggeletterdheid komt ook voor bij mensen die hier geboren en getogen zijn. Vaak blijft dat verborgen door schaamte. Of ze hebben nare ervaringen opgedaan op school, omdat ze niet goed konden meekomen. We begrijpen goed dat de stap dan groot is om naar het Taalhuis te komen. Maar iedereen moet weten dat je er niet alleen voor staat. Hier gaat het niet om presteren of goede cijfers halen. Het Taalhuis is er juist om je te helpen.”

Verschillende mogelijkheden

Het Taalhuis biedt verschillende mogelijkheden, zoals groepslessen spreken en schrijven. Maar ook 1-op-1 begeleiding is mogelijk. Bovendien is het Taalhuis niet alleen gericht op taalondersteuning. Ook is er aandacht voor rekenen en omgaan met de computer.

Tijdens een speciale bijeenkomst in de bibliotheek aan het Marktplein stonden de taalvrijwilligers in de spotlight. Carolijn en Rosanne organiseerden een interactieve ochtend waarin de waardering voor hun inzet centraal stond. Onder de aanwezigen was ook wethouder José de Robles (Zorg en Welzijn). Hij benadrukte het belang van de taalvrijwilligers. “Zonder jullie zou het Taalhuis niet zijn wat het nu is. Jullie zijn de motor achter dit succes. Namens de hele gemeente: dank jullie wel!”

Taalhuis Uithoorn kan nog meer vrijwilligers gebruiken. Wilt u iemand helpen met taal? Meld je aan bij het Taalhuis. Meer informatie is te vinden via www.taalhuisuithoorn.nl.

Op de foto: Wethouder De Robles roemt de inzet van taalvrijwilligers in Taalhuis Uithoorn. Foto: Gemeente Uithoorn.