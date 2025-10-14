Week van de Veiligheid in Uithoorn

Uithoorn – Elk jaar doet gemeente Uithoorn mee aan de landelijke Week van de Veiligheid. Maandag 6 oktober trapten de gemeente en het Platform Veilig Ondernemen (PVO) af in de Wijkpost bij winkelcentrum Zijdelwaard met een training voor ondernemers en hun personeel. Over hoe je winkeldiefstal kunt voorkomen en hoe je het gesprek aangaat als het toch gebeurt.

De dag erna opende ‘cyberburgemeester’ Heiliegers met zijn Amstelveense collega-burgemeester een informatieavond over cyberveiligheid: criminele activiteiten via e-mail en het internet. Op woensdag ging de gemeente met wijkagenten Martin van Donselaar en Dave van Tienderen langs bij verzorgingshuis Hoge Heem om met bewoners te praten over digitale veiligheid en babbeltrucs. Op donderdagavond sprak de gemeenteraad over de Noord-Hollandse Weerbaarheidsnorm die ambtenaren en bestuurders moet beschermen tegen ondermijning, agressie en intimidatie. En hoe de continuïteit van de samenleving moet worden bewaakt bij cyberaanvallen en stroomuitval.

Jeugd

Ook de jeugd werd niet vergeten. Sinds kort is Uithoorn een officiële Hackshield-gemeente. Kinderagent Kim en cyberburgemeester Heiliegers roepen kinderen op om de HackShield-game te spelen, waarin zij als Cyberagenten online gevaar leren herkennen en zichzelf en hun omgeving te beschermen tegen cybercriminelen.

Samengevat: veiligheid is geen eenmalige actie, maar een gezamenlijke inspanning van de gemeente, politie en veiligheidspartners en van ondernemers en inwoners, van jong tot oud.

Ondernemerstraining in de Week van de Veiligheid. Foto: Gemeente Uithoorn.