Weefkring De Draad start nieuw seizoen in De Schutse

Uithoorn – In De Schutse, De Merodelaan 1, Uithoorn is verleden week het nieuwe seizoen van weefkring De Draad van start gegaan. De kring, bestaande uit een diverse groep wevers en weefsters, komt maandelijks bijeen om technieken te verdiepen, kennis uit te wisselen en elkaars werk te bewonderen.

Zowel beginners als gevorderden nemen deel, ieder werkend op een eigen type getouw; van eenvoudige weefraampjes tot computergestuurde systemen. Dit seizoen staat in het teken van de Taqueté-, Lampas- en gerstekorreltechnieken. Daarnaast wordt er geëxperimenteerd met het maken van Chenille garen en het weven van extra dikke stoffen. Naast het ambachtelijke werk biedt de kring ook culturele verdieping: tweemaal per jaar wordt een tentoonstelling bezocht en een lezing bijgewoond. Dit jaar is de lezing gewijd aan het werk van kunstenares en weefster Eveline van der Eijk.

Wie belangstelling heeft om kennis te maken met de weefgroep, is van harte welkom om een bijeenkomst bij te wonen en letterlijk de draad op te pakken. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Christine Langerhorst via langerho@xs4all.nl.

Op de foto: Weefkring De Draad start het nieuwe seizoen in De Schutse. Foto: aangeleverd.