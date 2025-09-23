Uithoorn/De Kwakel – Sinds 20 september zijn ze weer zichtbaar in het straatbeeld: jeugdleden van lokale verenigingen, vaak herkenbaar aan hun clubtenue, een grote glimlach en een nog groter doel. Ze bellen aan, sturen appjes en delen links op social media. Waarom? Omdat zeven verenigingen uit Uithoorn en De Kwakel meedoen aan de Grote Clubactie. En dat is veel meer dan alleen loten verkopen. Met de opbrengst worden nieuwe materialen aangeschaft, jeugdkampen georganiseerd en contributies laag gehouden.

“We willen dat iedereen kan blijven sporten”, zegt clublid Wim Verlaan. “Met de opbrengst uit 2024 konden we investeren in uitbreiding en vervolmaking van onze accommodatie. De Grote Clubactie helpt ons om dat mogelijk te maken.”

Van lot naar levenslust

Van elk verkocht lot gaat maar liefst 80% rechtstreeks naar de clubkas. In 2024 leverde dat landelijk miljoenen op. Ook in Uithoorn en De Kwakel hopen de deelnemende clubs op een mooie opbrengst. De charme van de actie zit in de eenvoud: kinderen die met trots hun club vertegenwoordigen. Maar ook in de impact. “Het is mooi om te zien hoe betrokken onze leden zijn,” zegt een vrijwilliger van Scouting Admiralengroep Uithoorn. “Ze leren verantwoordelijkheid, samenwerken en dat je samen iets groots kunt bereiken. We doen het voor onze jeugd én onze toekomst.”

Online én aan de deur

De Grote Clubactie is inmiddels ook digitaal stevig verankerd. Via een persoonlijke verkooppagina kunnen leden hun loten verkopen aan familie, vrienden en collega’s door het hele land. Toch blijft het ouderwetse aanbellen populair. “Het is spannend, maar ook leuk”, zegt een jeugdlid van handbalvereniging KDO. “Mensen zijn vaak verrast als ik uitleg waar het geld naartoe gaat. Dan kopen ze bijna altijd een lot.”

Meedoen loont voor iedereen

De winkans is groot: 1 op 9. En met een hoofdprijs van 100.000 euro is het voor kopers niet alleen een goede daad, maar ook een kans op een mooie beloning. De trekking vindt plaats op 11 november. Deelnemende clubs in Uithoorn en De Kwakel zijn: Qui Vive, Thamen, handbalvereniging KDO, Atletiek Klub Uithoorn (AKU), Scouting Admiralengroep Uithoorn, Legmeervogels en UWTC BMX.

Gevoel van trots

“Met onze actie bevorderen we de betrokkenheid van leden, vaak kinderen, bij hun vereniging”, zegt Frank Molkenboer, directeur van de Grote Clubactie. “Het geeft hen een gevoel van trots en verantwoordelijkheid en laat ze actief bijdragen aan de toekomst van hun club.” Molkenboer vertelt dat de actie al sinds 1972 bestaat. “Het begon als een initiatief om verenigingen financieel te ondersteunen zonder dat ze afhankelijk werden van subsidies. Inmiddels doen jaarlijks meer dan 5.000 verenigingen mee, van sportclubs tot scoutinggroepen en muziekverenigingen.”

Volgens hem is de actie door de jaren heen meegegroeid met de tijd. “We hebben digitale verkoop toegevoegd, QR-codes, persoonlijke verkooppagina’s en zelfs gamification-elementen om het voor jeugdleden leuker te maken. Maar de kern is hetzelfde gebleven: samen iets bereiken voor je club. En dat is precies wat we in Uithoorn en De Kwakel ook weer gaan zien.”

“Wij doen mee.” Foto: Grote Clubactie.