Waarschuwing: mogelijk vogelgriep Zijdelmeer

Uithoorn – Maandagmiddag zijn op het Zijdelmeer een gans en meerdere eenden gesignaleerd, die mogelijk besmet zijn met vogelgriep. Passanten zagen bij de brug van de Boterdijk een gans vreemd rondjes zwemmen en waarschuwden de dierenambulance. Nadat medewerkers van de Dierenambulance met vangnetten een aantal pogingen had gedaan werd de hulp van de brandweer van Uithoorn in geroepen. Omdat de gans toch te ver op het water zwom, kwam ook de bemanning van de waterongevallenwagen brandweer Mijdrecht ter plaatse.

Een duiker slaagde er in korte tijd in om de zieke gans met een schepnet te vangen, waarna de Dieren-ambulance het zieke beest in een transportkooi meenam en hem zo snel mogelijk bij een veearts uit zijn lijden heeft laten verlossen. Omdat het donker werd, had het geen zin om nog achter de eenden aan te gaan die inmiddels tussen het riet waren verdwenen.

Een medewerkers van de Dieren-ambulance laat weten: “Mensen die in een gebied zijn geweest waar eenden, ganzen, zwanen en roofvogels leven, adviseren wij schoenen/schoenzolen te reinigen, zodat het virus niet onnodig wordt verspreid.”

