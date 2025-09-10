Waardevolle dialoog over wonen tijdens projectbezoek Eigen Haard

Uithoorn – Raadsleden van de gemeente Uithoorn kwamen donderdag 4 september samen in de wijkpost Zijdelwaard voor een informatieve bijeenkomst over wonen, georganiseerd door Woningbouwvereniging Eigen Haard in samenwerking met de gemeente. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026 stond het thema volkshuisvesting centraal: een onderwerp dat de komende jaren van grote invloed zal zijn op het dagelijks leven van inwoners.

Inhoudelijke verdieping

Tijdens de bijeenkomst werd uitgebreid stilgestaan bij de actuele woonopgaven in Uithoorn en De Kwakel. Betaalbare woningen zijn schaars, wachttijden lopen op en de woonvraag verandert snel. De deelnemers kregen een vooruitblik op de belangrijkste volkshuisvestelijke dilemma’s voor de komende raadsperiode, waaronder doorstroming, betaalbaarheid, verduurzaming en leefbaarheid. Arco Groothedde, bestuurder van Eigen Haard, benadrukt het belang van samenwerking: “De woningnood vraagt om gezamenlijke keuzes en een lange adem. We zijn blij dat we met de gemeenteraad in gesprek konden over de dilemma’s én de kansen die we samen kunnen benutten. Alleen door samen te werken kunnen we zorgen voor voldoende, betaalbare en duurzame woningen in de gemeente Uithoorn.”

Bezoek aan nieuwbouwproject Kootpark Oost

Na de dialoog in Zijdelwaard volgde een bezoek aan het nieuwbouw-project op de voormalige Aldi-locatie in Uithoorn (Kootpark Oost). Hier kregen raadsleden een inkijkje in de manier waarop Eigen Haard werkt aan de uitbreiding van het woningaanbod. Op deze locatie realiseert Eigen Haard, boven op de nieuwe ALDI-supermarkt, 36 nieuwe woningen in het sociale en middensegment, met een nadruk op jongeren. Een deel van de woningen (negen) is gereserveerd voor een woongroep van zelfstandig wonende jongeren met autisme. De overige woningen worden dit najaar via de reguliere kanalen te huur aangeboden. Het project laat zien hoe nieuwbouw kan bijdragen aan een toekomstbestendig woningaanbod en nodigt uit tot verdere gesprekken over een goede balans tussen sociale huur, betaalbare koop en duurzaamheid.

De bijeenkomst bood volop gelegenheid voor informele gesprekken tussen raadsleden, medewerkers van Eigen Haard en vertegenwoordigers van de gemeente. Er werd gesproken over de rol van de raad in het woonbeleid, de keuzes die gemaakt moeten worden en de gezamenlijke verantwoordelijkheid om wonen in Uithoorn en De Kwakel toegankelijk en leefbaar te houden. Wethouder Ferry Hoekstra (portefeuillehouder Wonen) kijkt positief terug: “Wonen is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Het is goed om samen stil te staan bij wat er speelt in onze wijken en hoe we daar als gemeente en woningcorporatie op kunnen inspelen. Dit projectbezoek heeft waardevolle inzichten opgeleverd die ons helpen richting de verkiezingen en de toekomst van wonen in de gemeente Uithoorn.”

De gemeente Uithoorn en Eigen Haard kijken terug op een geslaagde bijeenkomst waarin kennis werd gedeeld, ervaringen werden uitgewisseld en de basis werd gelegd voor verdere samenwerking. De dialoog over wonen wordt voortgezet, met als doel een woonbeleid dat aansluit bij de behoeften van alle inwoners.

Op de foto: Raadsleden op de nieuwe parkeerplaats voor de ALDI-supermarkt, met daarboven 36 nieuwe woningen in het sociale- en middensegment. Foto: Gemeente Uithoorn.