VvE’s aan de slag met energiebesparing

Aalsmeer – Op maandag 14 september organiseerde de gemeente Aalsmeer een informatieve bijeenkomst over het verduurzamen van gebouwen van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Vertegenwoordigers van 11 VvE’s met gezamenlijk zo’n 200 woningen waren aanwezig op het Raadhuis. Het programma was gericht op mogelijkheden voor verduurzaming en financiering van de maatregelen, zoals isolatie.

De oorspronkelijke bijeenkomst was half maart gepland, maar is vanwege de coronacrisis uitgesteld. VvE Belang vertelde tijdens de presentatie over verschillende energiebesparende maatregelen die VvE’s kunnen nemen én waar ze op moeten letten bij het proces, zodat alle bewoners zich betrokken voelen. Warmtefonds Nederland was aanwezig voor uitleg over de energiebespaarlening voor VvE’s en landelijke subsidieregelingen voor isolatie en glas.

Duurzaamheid in Aalsmeer

Adviseurs van de gemeente vertelden over het duurzaamheidsbeleid van Aalsmeer en de warmtevisie die in ontwikkeling is. Ook kwamen de mogelijkheden voor subsidie voor VvE’s voor onderzoek via het Duurzaamheidsfonds Aalsmeer aan bod. Voor VvE’s die er niet bij konden zijn, heeft de gemeente een video-opname laten maken. Wilt u deze video bekijken of weten hoe u met uw eigen VvE aan de slag kan met energiebesparing? Stuur dan een e-mail naar: duurzaamheidsfonds@aalsmeer.nl

VvE’en zonne-energie

Op maandagavond 28 september organiseert de gemeente Aalsmeer samen met gemeente Amstelveen een informatiebijeenkomst voor VvE’s over zonne-energie. Aanmelden is nog mogelijk door te mailen naar: vve-bijeenkomst@amstelveen.nl.

Ontvang een cadeaubon van 44 euro!

Niet alleen VvE’s, maar ook particuliere woningeigenaren kunnen aan de slag met het verduurzamen van hun woning. Zij kunnen een cadeaubon van 44 euro aanvragen. Deze cadeaubon kan worden gebruikt in de webshop van het Regionaal Energieloket. Mensen kunnen hier producten bestellen die hun huis direct energiezuiniger én comfortabeler maken. Denk bijvoorbeeld aan tochtstrips, radiatorfolie, ledlampen of leidingisolatie. Wilt u ook een cadeaubon aanvragen? Ga naar http://www.regionaalenergieloket.nl/Aalsmeer en klik op de groene knop Vraag hier uw cadeaubon aan. U ontvangt dan een unieke code per e-mail die u kunt gebruiken in de webshop voor een korting van 44 euro op uw bestelling.