Sterke prestaties judoschool Blaauw op Amsterdam Judo Event

Mijdrecht/Amsterdam – Achttien judoka’s van judoschool Blaauw kwamen zondag 17 mei in actie tijdens het Amsterdam Judo Event in Sportcentrum De Pijp. De judoka’s lieten mooie resultaten zien en keerden met meerdere podiumplaatsen huiswaarts.

In het ochtendblok waren de meiden als eerste aan de beurt. Elohi beleefde een sterk toernooi en wist met drie gewonnen wedstrijden en één verliespartij de eerste plaats in haar poule te veroveren. Elisa en Omaira eindigden beiden op een knappe derde plek in hun poule. Tijdens het tweede blok kwamen de jongste jongens in actie. Joris, Siem, Tobias en Teun wisten allen beslag te leggen op de derde plaats in hun poule. In het derde blok stonden de jongens tot 11 jaar op de mat. Jaxx won twee wedstrijden, speelde een keer gelijk en verloor een partij. Daarmee eindigde hij als tweede in zijn poule. Jake, David, Cas en Lars behaalden ieder een derde plaats.

Positief gevoel

In het laatste blok was het de beurt aan de jongens tot 13 jaar en de volwassenen. Jelle wist met twee overwinningen en één verliespartij als tweede te eindigen. Kidon won drie van zijn vier wedstrijden en werd op basis van judopunten eerste in zijn poule. Tristan eindigde als derde. Sander raakte in zijn laatste wedstrijd geblesseerd, maar wist dankzij zijn eerdere prestaties toch een tweede plaats veilig te stellen. Nigel won al zijn drie wedstrijden en pakte daarmee de eerste plaats in zijn poule. Ook Martijn bleef ongeslagen met drie overwinningen en eindigde als eerste.

De coaches Martijn en Ivan kijken met een positief gevoel terug op het toernooi. “Er is hard gestreden, veel geleerd en er zijn mooie resultaten behaald. We zijn trots op de inzet en ontwikkeling van onze judoka’s”, aldus de coaches. Met meerdere eerste, tweede en derde plaatsen kan judoschool Blaauw terugkijken op een geslaagde dag in Amsterdam.

Op de foto: Met meerdere eerste, tweede en derde plaatsen kan judoschool Blaauw terugkijken op een geslaagde dag in Amsterdam. Foto: aangeleverd.