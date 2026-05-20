Vinkeveen – Zondag 31 mei sluit het Spoorhuis aan Demmerik 68 in Vinkeveen het filmseizoen traditiegetrouw af met een extra lange film (3,5 uur), inclusief in de pauze heerlijke Amerikaanse en Native American hapjes. Dit keer met ‘Killers of the Flower Moon’. Aanvang 19.00 uur, zaal open: 18.30 uur, toegang 14,50 euro inclusief onbeperkt koffie, thee en lekkers.

Waargebeurd verhaal

Martin Scorsese brengt in dit meesterwerk misdaad, verraad en hebzucht samen in het waargebeurde verhaal van de Osage Nation: een inheemse stam in Oklahoma die begin 20e eeuw schatrijk werd door de ontdekking van olie op hun land. Met indrukwekkende rollen van Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone en Robert De Niro.

Indringende reflectie

Scorseses groots opgezette misdaadepos, bij de première in Cannes beloond met negen minuten applaus, is niet alleen een meeslepend verhaal over hebzucht en geweld, maar ook een indringende reflectie op de racistische en bloedige geschiedenis van de Verenigde Staten. Voor de film baseerde Scorsese zich op het gelijknamige boek van journalist David Grann. Hij werkte nauw samen met leden van de Osage Nation om recht te doen aan hun geschiedenis. Daarom klinkt in de film naast Engels ook de taal van de Osage.

Wil je in de pauze ook genieten van een heerlijk hapjesbordje met Amerikaanse en Native American borrelhappen? Stuur dan een e-mail naar info@hetspoorhuis.nl met het aantal gasten. Kosten: 9,50 euro per persoon.

Meer informatie/ticket: www.hetspoorhuis.nl, info@hetspoorhuis.nl, tel. 0297 – 246 111 / 06 – 2486 1345.

Op de foto: Beeld uit ‘Killers of the Flower Moon’ in het Spoorhuis. Foto: aangeleverd.