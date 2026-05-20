Pannenkoekenbakken voor WensAmbulance levert 15.000 euro op

De Hoef – De Strooppot heeft samen met 35 andere pannenkoekenrestaurants uit heel Nederland bijgedragen aan een bijzondere landelijke actie voor WensAmbulance Nederland. Rondom Nationale Pannenkoekdag 2026 werd gezamenlijk een bedrag van bijna 14.000 euro opgehaald. Branchevereniging de Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants rondde dit af en maakte er een totale donatie van 15.000 euro van.

Van 20 tot en met 27 maart doneerde De Strooppot 0,50 euro van elke verkochte pannenkoek aan het goede doel. Daarmee hielpen gasten uit De Hoef en omgeving mee aan het vervullen van laatste wensen van terminaal zieke mensen. Tijdens de actieweek stonden in het restaurant speciale menukaartjes op tafel met namen als ‘Nog één keer naar het strand’ en ‘Nog één keer een avondje uit met mijn geliefde’. Hiermee werd aandacht gevraagd voor het bijzondere werk van Wens-Ambulance Nederland, die met speciaal uitgeruste ambulances en meer dan 1.000 vrijwilligers laatste wensen mogelijk maakt.

Dankbaarheid

Marcel Kentrop van De Strooppot kijkt met trots terug op de actie. “Wij vonden het bijzonder om op deze manier ons steentje bij te dragen. Juist in een restaurant draait het om samen genieten en herinneringen maken. Dat we met onze gasten hebben bijgedragen aan het vervullen van laatste wensen, maakt deze actie extra waardevol.” Ook richting de gasten spreekt het restaurant haar dankbaarheid uit. Dankzij de vele bezoekers die tijdens de actieweek een pannenkoek bestelden, kon een prachtig bedrag worden opgehaald.

Amanda Vianen namens WensAmbulance Nederland reageert dankbaar: “Het is geweldig om te zien hoeveel betrokkenheid er vanuit de restaurants én hun gasten is geweest. Dankzij deze actie kunnen wij nog meer mensen een waardevol laatste moment bezorgen. We zijn ontzettend dankbaar voor deze steun.”

Op de foto: Overdracht cheque van 15.000 euro door Marcel Kentrop, bestuurslid VEP, aan Amanda Vianen, Vereniging Wensambulance Nederland. Foto: aangeleverd.