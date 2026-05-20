Bakkie koffie in Wilnis

Wilnis – In Wilnis was het na een zondagse wandeling lange tijd lastig om nog ergens even neer te strijken voor een goede kop koffie. Daar brengen de broers Kick (19) en Jens Hartel (23) nu verandering in met hun gezellige koffiekar Broers & Bakkie’s.

Elke zondag staat het ondernemende tweetal op het Raadhuisplein om het dorp wat levendiger en gezelliger te maken. Met hun initiatief hopen ze niet alleen lekkere koffie te schenken, maar ook een ontmoetingsplek te creëren voor wandelaars, dorps-genoten en bezoekers.

“Het is mooi om te zien hoe positief het initiatief wordt ontvangen”, vertelt Kick enthousiast. “Volgende week zondag staat Jens er alleen voor, omdat ik dan andere verplichtingen heb.”

Met hun spontane enthousiasme en echte ondernemersmentaliteit laten de broers zien hoe een klein idee veel sfeer kan brengen in het dorp. Broers & Bakkie’s groeit inmiddels uit tot een vertrouwd en gezellig onderdeel van de zondag in Wilnis.

Op de foto: Broers Bakkie. Foto: Wilco de Vries.