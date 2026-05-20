Beste foto’s van seizoen bij Fotogroep Aalsmeer

Aalsmeer – Voor Fotogroep Aalsmeer was het maandagavond 18 mei alweer de laatste clubavond van het seizoen. Traditioneel sloot de Fotogroep het seizoen af met de uitslag van ‘de beste foto van het seizoen’, gevolgd door een gezellige borrel. Een externe jury, bestaande uit Niels Broszat en Lenneke Heijjer van het Cultuurpunt Aalsmeer, boog zich in de afgelopen tijd over de inzendingen in de categorieën kleur en zwart/wit.

En deze avond kwam Niels Broszat zelf de uitslag bekend maken. De jury nam de tijd om alle foto’s te bespreken en het jurycommentaar was vooral opbouwend en informatief. Hierdoor werd het een leuke en leerzame avond. Maar uiteindelijk kan er maar één de winnaar zijn. Anton Kuckartz (transparante kleuren) en Anton van Overveld (spiegeling en reflectie) ontvingen van de jury de felbegeerde trofee en oorkonde voor de gedeelde eerste prijs in de categorie Kleur. De tweede prijs is uitgereikt aan Wies Gloudemans (evening glow) en de derde prijs aan Adrie Kraan (Fenix Rotterdam). Een eervolle vermelding was er voor Petra van Dijk voor haar drieluik van gevonden scherven in de tuin. In de categorie zwart/wit ging de eerste prijs naar Bert Heerink (met kop en schouders). Petra van Dijk werd voor haar portret beloond met de tweede prijs en Adrie Kraan kreeg brons (derde prijs) voor de foto met de titel ‘gevangen’.

Tentoonstelling en project

De Fotogroep heeft nu vakantie tot maandag 7 september, maar laat voor die tijd zeker nog van zich horen. Er komt een tentoonstelling met onder andere de beste foto’s in het Oude Raadhuis en ook de vitrine in de Zijdstraat wordt binnenkort weer voorzien van nieuw werk. In juni presenteert de Fotogroep ook de resultaten van het project remake trouwfoto’s Seringenpark tijdens een tentoonstelling over 75 jaar Seringenpark in het Raadhuis van Aalsmeer. En lijkt het je leuk om in clubverband je hobby fotografie op te pakken? Meld je dan aan via info@fotogroepaalsmeer.nl. De Fotogroep zou graag wat nieuwe leden verwelkomen!

Foto: Eerste prijs in categorie kleur voor Anton Kuckartz en Anton van Overveld. Foto: Ria Scheewe