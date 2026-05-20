Preview nieuw theaterseizoen Piet Mondriaan in Abcoude

Abcoude/regio – Vanaf 12 september barst er weer een nieuw theaterseizoen los in het theater Piet Mondriaan in Abcoude. Ze hebben weer een geweldig programma staan met optredens van de cabaretiers Dolf Jansen, Berit Companjen, Nienke Plas, Iris Rulkens, Valentina Toth, Remko Vrijdag, Kor Hoebe, Alex Ploeg, Klaas van der Eerden, Jorgen Raymann, Luuk Ransijn, Martijn Koning en Niet Schieten.

Daarnaast muzikale voorstellingen van Ellen ten Damme, Ricky Koole, Gerard Alderliefste, The Diamond Baritons, Fuse, De Regahs, Het Four Seasons Ensemble, Hanneke Drenth met band, de Golden Earring Tribute Band The Naked Truth, JP & The Seeger Session band en onze lokale helden van Stenniz. Daarnaast nog de toneelvoorstelling Baby Reindeer naar de succesvolle Netflixserie.

De brochures worden vanaf medio juni huis aan huis verspreid in Abcoude, Baambrugge en Loenersloot. Verder ook in het gemeentehuis in Mijdrecht en de bibliotheken in Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis. De website zal vanaf medio juni ook zijn gevuld met het volledige programma. De online kaartverkoop start zaterdag 27 juni om 10.00 uur.

Laatste seizoenvoorstelling

De laatste voorstelling van dit seizoen in het theater belooft een bijzondere te worden: in een cabaretsfeer verbindt Celine Jansen opera met het levenslied. In cabaretsfeer laat Céline zaterdag 23 mei om 20.15 uur zien hoe toegankelijk en verrassend opera is. Want wie verwacht er nu een smartlap, een levenslied of een stevig rocklied in operastijl? In de bruine kroeg van haar opa vermengt zij beroemde operamelodieën met beruchte levensliederen. En wat blijkt? Ze verschillen haast niet van elkaar. Reken deze avond op de nodige verrassingen, hoge noten én saamhorigheid.

Op de foto: Hanneke Drenth. Foto: aangeleverd.