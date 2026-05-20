Vertrek Team Hollander voor deelname Roparun

Aalsmeer – Vrijdag 22 mei vertrekt Roparun Team Hollander voor de achtste keer om deel te nemen aan de Roparun. Een hechte groep van familie en vrienden, jong en oud, zet zich ook dit jaar weer in voor mensen met kanker. Het vertrek vindt plaats vanaf de Brandweerkazerne aan de Zwarteweg. Vanaf 11.00 uur is iedereen van harte welkom om het team uit te zwaaien. Om 11.30 uur vertrekken de lopers, fietsers en begeleiders officieel richting de start van hun bijzondere avontuur.

Het team is dankbaar voor alle lokale sponsoren die ook dit jaar weer hun steentje hebben bijgedragen. Dankzij hun steun kan Team Hollander met een prachtig bedrag aan de start verschijnen voor de palliatieve kankerzorg. Ook nog doneren? Dat kan via www.roparun.nl team 118 Hollander. Het motto van de Roparun is ook dit jaar: ‘Samen voor een ander. Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven’.

Na het vertrek bij de brandweer maken de busjes traditiegetrouw hun jaarlijkse ‘toeterrondje’ over de Ophelialaan. Daarbij wordt ook gestopt voor een fotomoment bij één van de geweldige winkeliers die het team ondersteunt. Het team waarschuwt alvast vriendelijk voor een kleine opstopping in het verkeer, maar hoopt vooral op veel enthousiaste supporters langs de weg. Kom jij vrijdag ook zwaaien? Dat zou Team Hollander 118 heel leuk vinden!

Foto: Team Hollander in de Ophelialaan om sponsors te bedanken (foto aangeleverd).

