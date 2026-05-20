10e editie Brillen en Ovalen dag

Wilnis – Zondag 24 mei, eerste pinksterdag, is er weer een ‘Brillen en Ovalen’-dag rondom Dorpshuis de Willisstee in Wilnis; de 10e editie, een jubileum. De brillen en ovalen verwijzen naar de achterruiten van de eerste modellen Volkswagen Kever, die van 1946 tot 2003 werden gefabriceerd en vele uitvoeringen kende. Vanwege de 10e editie verwachten we een grote opkomst liefhebbers die hun auto komen showen. En natuurlijk zijn er ook vele marktkramen vol met onderdelen, miniaturen en andere VW gerelateerde artikelen. Het terras van café Stee Inn is de gehele dag geopend voor een hapje, drankje en gezelligheid en de band Boogie Dogs verzorgt de muziek.

Op de foto: De brillen en ovalen verwijzen naar de achterruiten van de eerste modellen Volkswagen Kever. Foto: aangeleverd.