Verlenging titel Fairtrade Kerk

Aalsmeer – De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer is al ruim 15 jaar Fairtrade Kerk, sinds 2009. Dat betekent dat zij daarmee achter de principes van eerlijke handel staat en zo veel mogelijk fairtrade producten gebruikt, zoals koffie, thee en suiker, koekjes en chocolade.

Waar mogelijk worden acties georganiseerd waarop fairtrade producten worden gebruikt: maaltijden, high tea en baksels bij de koffie. Begin mei vonden de landelijke fairtrade weken plaats en werd na de dienst eigen gemaakt bananenbrood geserveerd. In sommige gevallen wordt samen gewerkt met het kernteam Fairtrade Gemeente Aalsmeer en met de plaatselijke wereldwinkel.

De titel Fairtrade Kerk wordt steeds voor drie jaar verlengd, mits de kerk aan bepaalde criteria voldoet, daarna dient het opnieuw te worden aangevraagd. Deze week vernam de Doopsgezinde Gemeente dat de titel weer voor 3 jaar verlengd is, tot en met 2028.

Het is best jammer dat er niet meer Fairtrade Kerken in Aalsmeer zijn, het is niet ingewikkeld om de titel aan te vragen. Op internet is alle informatie te vinden en anders wil de fairtrade commissie van de Doopsgezinde Gemeente wel helpen. Want uiteindelijk gaat het erom dat er zo veel mogelijk fairtrade producten gebruikt worden zodat boeren en producenten in ontwikkelingslanden een eerlijk inkomen en loon ontvangen en kunnen investeren in hun toekomst en de scholing en gezondheid van hun kinderen.

Foto: Fairtrade producten (foto aangeleverd).