Papierinzameling goed geregeld in Kudelstaart

Aalsmeer – Wethouder Sven Spaargaren bracht maandag 18 mei een bezoek aan Meerlanden om hen te bedanken voor hun snelle inzet bij het organiseren van de papierinzameling in Kudelstaart. Als blijk van waardering nam hij een taart mee voor de medewerkers.

Aanleiding was het besluit van Stichting Supporting Kudelstaart (SSK) eerder dit jaar om te stoppen met de inzameling van oud papier en karton. Na overleg heeft Meerlanden deze taak vanaf maart 2026 overgenomen. Dankzij deze snelle inzet bleef de afvalinzameling voor inwoners gewaarborgd. Wel veranderde de manier van inzamelen: papier wordt sindsdien via rolcontainers of ondergrondse containers ingezameld en niet langer via losse bundels aan de straat. Wethouder Sven Spaargaren: “Toen de inzameling via SSK stilviel, was het belangrijk dat er snel een oplossing kwam. Meerlanden heeft dat snel voor ons opgepakt. Dankzij hun inzet konden inwoners hun papier en karton gewoon blijven scheiden. Dat verdient een groot compliment.”

De gemeente Aalsmeer benadrukt het belang van goede afvalscheiding. Papier en karton zijn waardevolle grondstoffen die kunnen worden gerecycled tot nieuwe producten. Tijdens het bezoek sprak de gemeente haar waardering uit voor de betrokkenheid en flexibiliteit van Meerlanden. Dankzij deze samenwerking blijft de papierinzameling in Kudelstaart goed en duurzaam geregeld.

Foto: Wethouder Spaargaren trakteert Meerlanden medewerkers op taart als dank voor de snelle inzet voor de papierinzameling in Kudelstaart. Foto: Gemeente Aalsmeer

