VinkeFest: vier dagen feest in Vinkeveen

Vinkeveen – Het door water omzoomde Vinkeveen staat van 22 tot en met 25 mei opnieuw in het teken van VinkeFest. Op het kermisterrein aan Demmerik vormt het Pinksterweekend het decor voor vier dagen muziek, activiteiten en ontmoeting. Het evenement is uitgegroeid tot een vaste waarde op de lokale kalender en trekt jaarlijks bezoekers uit Vinkeveen en de wijde regio.

Van feestweek naar Vinkefest

De wortels van VinkeFest liggen in de traditionele Vinkeveense Feestweek, die lange tijd het sociale hart van het dorp vormde. Generaties inwoners namen deel aan activiteiten, wedstrijden en optredens, waarbij saamhorigheid centraal stond. Na het verdwijnen van deze feestweek ontstond de wens om die verbindende traditie nieuw leven in te blazen. In 2013 kreeg dat initiatief vorm met de eerste editie van VinkeFest. Sindsdien heeft het evenement zich ontwikkeld tot een eigentijds festival, waarbij bewust is gekozen voor een vernieuwde opzet. Sommige traditionele onderdelen, zoals paalzitten en de bekende prutraces, verdwenen van het programma, terwijl ruimte ontstond voor een breder en moderner aanbod. Muziek en entertainment kregen een prominentere rol, zonder dat het oorspronkelijke karakter van ontmoeting en verbondenheid uit het oog werd verloren.

Regionale aantrekkingskracht

In de loop der jaren groeide VinkeFest uit tot een meerdaags evenement met een duidelijke regionale aantrekkingskracht. Het programma richt zich op uiteenlopende doelgroepen. Overdag zijn er activiteiten voor gezinnen en kinderen, terwijl in de avonduren feestavonden met optredens van bekende artiesten en bands zorgen voor een levendige sfeer. Ook lokale initiatieven en verenigingen krijgen de ruimte om zich te presenteren.

Het Pinksterweekend blijkt daarbij een logische keuze. De extra vrije dagen bieden bezoekers de gelegenheid om meerdere dagen aanwezig te zijn en verschillende onderdelen van het programma mee te maken. Daardoor ontstaat een festival dat niet alleen draait om losse activiteiten, maar om een doorlopend samenzijn.

Tegelijkertijd blijft er aandacht voor typisch Vinkeveense tradities. Zo staat het kampioenschap turfstoten nog altijd op het programma, als herkenbare knipoog naar het verleden. Daarmee slaagt Vinkefest erin om oud en nieuw met elkaar te verbinden.

Vrijwilligers

Vrijwilligers vormen nog altijd de ruggengraat van het festival. Met hun inzet en betrokkenheid wordt het evenement ieder jaar mogelijk gemaakt. Die combinatie van professionele organisatie en sterke lokale roots maakt dat VinkeFest meer is dan een muziekfestival alleen. Het is uitgegroeid tot een jaarlijks moment waarop Vinkeveen samenkomt en het dorp zich, gedurende vier dagen, van zijn meest levendige kant laat zien.

Vrijdag

Het festival trapt traditiegetrouw af met de grootste vrijdagmiddagborrel van de regio. Op het terras en in de tent zorgen dj’s en artiesten als Marco Mark, Daan Kok en Quincy Smolders voor een gemoedelijke start van het weekend, waar ontmoeten en bijpraten net zo belangrijk zijn als de muziek. Naarmate de avond valt, verschuift de toon en neemt het feesttempo toe. Met namen als Jody Bernal, Team Disco Snolly en DJ Jeroen Post verandert de tent in een bruisende dansvloer waar het publiek tot laat doorgaat.

Zaterdag

Zaterdag staat vervolgens in het teken van uitbundigheid en energie. Het programma trekt een jong en breed publiek dat samenkomt voor een avond vol bekende beats en herkenbare hits. Artiesten als Afro Bros en Samuel Welten zorgen voor een mix van dance, pop en feestmuziek, terwijl acts als Effe Serieus en diverse dj’s het publiek moeiteloos meenemen in een avond waarin stilstaan geen optie is.

Zondag

Op zondag krijgt het festival een typisch Vinkeveens karakter. Overdag draait het om sport en gezelligheid, met het kampioenschap turfstoten als publiekstrekker. Jong en oud wagen zich aan het traditionele spel, dat inmiddels weer stevig is verankerd in het programma. De sfeer is laagdrempelig en dorps, precies zoals VinkeFest ooit bedoeld is.

’s Avonds maakt de tent plaats voor een feest der herkenning tijdens de Hollandse avond. Met artiesten als Wolter Kroes, Sven Versteeg en Lars van Bokhoven wordt volop ingezet op Nederlandstalige meezingers.

Maandag

De afsluiting op maandag is traditioneel gericht op gezinnen. De familiedag biedt ruimte aan kinderactiviteiten, spel en muziek, waarbij de jongste bezoekers centraal staan en ouders ontspannen kunnen napraten over het voorbije weekend.

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OVER HET PROGRAMMA EN TICKETS OP WWW.VINKEFEST.NL

Op de foto: Een sfeerbeeld van verleden jaar. Foto: VinkeFest.