Nieuwe Lions-actie blijkt schot in de roos: swingende Dorpsquiz in recordtempo uitverkocht

Abcoude – De eerste editie van de Swingende Dorpsquiz zaterdag 13 juni in de Dorpskerk Abcoude is in minder dan twee weken volledig uitverkocht. Daarmee is het nieuwe evenement van Lionsclub Abcoude-Baambrugge direct een onverwacht groot succes. Alle beschikbare tafels zijn inmiddels vergeven en de organisatie kijkt nu al voorzichtig vooruit naar een vervolg in komende jaren.

Nieuw initiatief

De Swingende Dorpsquiz is een compleet nieuw initiatief van de Lionsclub. Na drie succesvolle edities van de Badeendjesrace in Abcoude besloot de club bewust te vernieuwen en nieuwe zomeracties te ontwikkelen, met de intentie dat deze – bij gebleken succes – elkaar voortaan roulerend gaan opvolgen. “Het is jammer dat we nu ‘nee’ moeten verkopen aan belangstellenden, maar deze enorme belangstelling heeft ons eerlijk gezegd ook verrast,” zegt Lions-voorzitter Olaf Eijgelaar. “Zo’n 170 deelnemers verdeeld over 26 teams uit Abcoude en Baambrugge nemen het op 13 juni tegen elkaar op in verschillende quizonderdelen, variërend van dorpskennis en nostalgie tot swingende muziekvragen.”

Opbrengst voor de Dorpskerk

De opbrengst van de avond gaat naar de Dorpskerk Abcoude, specifiek als bijdrage aan de aanschaf van twee duurzame warmtepompen voor het kerkgebouw. Daarmee levert de Dorpsquiz niet alleen een gezellige avond op, maar ook een concrete bijdrage aan de toekomst van een belangrijk dorpsmonument. De Dorpskerk heeft recent vloer-verwarming aangelegd en werkt aan verdere verduurzaming van het gebouw. Er is gekozen voor een systeem met bodemwarmtepompen en bodemenergie, waardoor het gasverbruik fors kan worden verminderd. De investering voor deze warmtepompen bedraagt rond de 70.000 euro.

Quiz Special bij De Eendracht

Voor de gelukkigen die op 13 juni wel aanwezig zijn, heeft hoofdsponsor Café Restaurant De Eendracht voorafgaand aan de quiz een speciaal arrangement samengesteld. Tussen 17.30 en 19.00 uur kunnen deelnemers genieten van de Quiz Special: een maaltijd naar keuze inclusief drankje voor 25 euro per persoon. Er is keuze uit vier gerechten, waaronder piepkuiken uit de oven, kabeljauwfilet, de Eendrachtburger of aardappel-gnocchi. Het arrangement is exclusief beschikbaar voor bezoekers van de Dorpsquiz op vertoon van hun ticket. Vooraf reserveren is gewenst.

Op de foto: De Swingende Dorpsquiz is een compleet nieuw initiatief van de Lionsclub. Foto: aangeleverd.