‘Beginnings’ draait in Filmhuis Mijdrecht

Mijdrecht – In Filmhuis Mijdrecht in ’t Oude Parochiehuis aan Bozenhoven 152 draait dinsdag 21 mei om 20.00 uur de film ‘Beginnings’. Kaarten kosten 10 euro en zijn te bestellen via www.filmhuismijdrecht.nl.

Ane en Thomas staan op het punt te scheiden. Hun huis is stil en gespannen; de kinderen weten van niets. Thomas bereidt zich in het geheim voor op een nieuw leven met zijn vriendin, terwijl ze naar buiten toe de schijn ophouden en langs elkaar heen leven. Dan krijgt Ane onverwacht een zware beroerte en wordt volledig afhankelijk. Thomas stelt zijn vertrek uit en wordt haar mantelzorger. Wat begint als een verstikkend relatiedrama groeit uit tot een verhaal over lotsverbondenheid, onvoorwaardelijke loyaliteit en de vraag wat verantwoordelijkheid werkelijk betekent.

Menselijke veerkracht

De Deense regisseur Jeanette Nordahl maakte met deze film ontzettend grote indruk. Het aangrijpende verhaal was geselecteerd voor het prestigieuze filmfestival van Berlijn. Hoofdrolspeler Trine Dyrholm levert hierin werkelijk een feno-menale en meeslepende acteerprestatie. Dit intieme portret van een ontwricht gezin verkent de banden die een mensenleven zo mooi maken. Regisseur Nordahl brengt hiermee een prachtige ode aan de menselijke veerkracht.

