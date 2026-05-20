De Ronde Venen – Eind mei organiseert Ouders Lokaal een reeks vrolijke natuurbelevingen voor de allerkleinsten en hun ouders bij de Ouder&Kind Lokalen, verzorgd door Emilie Zandvliet van Peuters in het Wild. Dankzij een bijdrage van het provinciale project Groen doet goed kunnen kinderen en hun ouders op een speelse manier de natuur ontdekken.

Tijdens deze natuurbelevingen staan de lente en vroege zomer centraal. Emilie neemt de kinderen mee naar buiten om te speuren naar bloemen, kriebelbeestjes en kleurrijke blaadjes, en samen te genieten van geuren, kleuren en geluiden in de natuur.

Buiten spelen biedt kinderen talloze voordelen: het stimuleert de motoriek, zelfvertrouwen, concentratie en creativiteit. Tegelijkertijd vermindert het de kans op bijziendheid en rugproblemen door te veel binnen zitten. In de natuur spelen kinderen gevarieerder, ervaren ze minder conflicten en krijgt elke dag nieuwe uitdagingen. Emilie laat ouders zien hoe ze dit spelenderwijs kunnen stimuleren bij hun kind(eren).

In Abcoude, Mijdrecht en Wilnis

Natuurbeleving Ouder&Kind Lokaal Abcoude, woensdagochtend 27 mei (Bibliotheek Abcoude);

Natuurbeleving Ouder&Kind Lokaal Mijdrecht, vrijdagochtend 29 mei (Bibliotheek Mijdrecht);

Natuurbeleving Ouder&Kind Lokaal Wilnis, woensdagochtend 3 juni (NME-centrum De Woudreus).

De activiteiten beginnen rond 10.30 uur en duren ongeveer drie kwartier, bij slecht weer wordt binnengespeeld. Koffie/thee staat klaar om 10.00 uur.

Op de foto: Laat je kleintje de lente en zomer beleven. Foto: aangeleverd.