Openluchttheater De Walnoot keert terug in het hart van Vinkeveen

Vinkeveen – De droom van een nieuw openluchttheater in Vinkeveen komt steeds dichterbij. Stichting Openluchttheater De Walnoot presenteert deze week een nieuw verhaalraam met als thema Van toen naar nu, waarin de geschiedenis en toekomst van het theater samenkomen.

Het initiatief markeert een belangrijke mijlpaal: het openluchttheater krijgt definitief een plek in het nieuwe dorpshart en is opgenomen in het Centrumplan Vinkeveen. “Dit is het moment waarop we echt los kunnen”, zegt voorzitter Dick Jonkers van de stichting. “De locatie is vastgesteld, en dat geeft ons de ruimte om met volle overtuiging verder te bouwen aan onze plannen.”

De wortels van het initiatief liggen bij de historische muziekkoepel van muziekvereniging Concordia, die in 1929 werd ontworpen door de Vinkeveense architect Wouter Frans Mulckhuyse. Decennialang vormde de muziektent een geliefde plek voor muziek, ontmoeting en gezelligheid in de buitenlucht. Het nieuwe openluchttheater is geïnspireerd op deze koepel en wil die traditie een eigentijdse voortzetting geven.

Historische foto’s

In het verhaalraam zijn historische foto’s, originele tekeningen van de muziekkoepel en achtergrondinformatie over Mulckhuyse en Concordia te zien. Tegelijkertijd wordt vooruitgekeken naar de toekomst: een culturele ontmoetingsplek voor jong en oud, midden in Vinkeveen.

Om de realisatie van het theater mogelijk te maken organiseert de stichting deze zomer haar eerste benefietevenement: het Midzomer Walnootfeest. Bezoekers kunnen rekenen op livemuziek, workshops, kinderactiviteiten en volop gelegenheid tot ontmoeting. Het evenement is bedoeld om geld in te zamelen, maar vooral ook om mensen samen te brengen. ‘Van toen naar nu’ laat zien hoe een historisch idee opnieuw kan uitgroeien tot een plek waar generaties elkaar ontmoeten.” aldus de stichting.

Op de foto (boven): Het verhaalraam is te bezichtigen bij Mar van Spengen aan de Herenweg 159 in Vinkeveen. Foto: aangeleverd.