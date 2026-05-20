‘Klink-Klaar’ 27 juni in De Hoef

De Hoef – Stichting Cultuurpunt Ronde Venen organiseert zaterdag 27 juni van 13.00 tot 16.00 uur de tweede editie van het gratis toegankelijke minifestival ‘Klink-Klaar’ in en rondom De Hoef. Onder het motto tekst en muziek voor klein publiek presenteren diverse artiesten zich op kleinschalige podia langs de oevers van de Kromme Mijdrecht.

Zo zijn er diverse jonge talenten bij, die al flink aan de weg timmeren in de muziekwereld zoals Emily Sofie, Nina-Lynn en Julia Mulder. Verder een heel gevarieerd aanbod van kijken en luisteren; van het klassieke duo Centella met harp en dwarsfluit tot blues- en popband BBCount. maar ook Braziliaanse muziek van Gabriele & The Bossa Boys of klezmer- en polkaklanken door het Frankfurter Polka Trio.

Breed programma

Elk optreden wordt doorgaans drie keer dertig minuten gebracht. Naast de muziek ook luisteren naar verhalenverteller Joke Dekker en dichter Amanda ten Cate. Gedurende de middag zal sneltekenaar Gosia Kowalska her en der indrukken vastleggen van de diverse optredens.

Het programma zal eind mei worden verspreid in de Ronde Venen en nabije omgeving. Noteer de datum alvast, want het aanbod van artiesten en locaties langs de Kromme Mijdrecht is fantastisch.

De organisatie is in handen van Stichting Cultuurpunt Ronde Venen: www.cultuurpuntrondevenen.nl. Vanaf eind mei zal het programma ook op deze website komen te staan.

Op de foto: Frankfurter Polka Trio. Foto: Harrie Blommesteijn.