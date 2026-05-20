Mijdrecht – Galerie KunstRondeVenen aan De Lindeboom 7 in Mijdrecht staat van 21 tot en met 30 mei in het teken van de expositie Van Steen tot Beeld. Beeldhouwer Corinne presenteert een veelzijdige collectie sculpturen, waarin persoonlijke verhalen en creatieve processen centraal staan.

De expositie is te bezoeken van 21 mei t/m 23 mei en van 28 mei t/m 30 mei van 12.00 tot 16.00 uur. Tijdens de openingstijden is de kunstenaar zelf aanwezig om haar werk toe te lichten en bezoekers mee te nemen in het verhaal achter de beelden.

De tentoonstelling biedt een bijzondere inkijk in het proces van steen tot kunstwerk. Achter iedere sculptuur schuilt een eigen verhaal: van inspiratie en plezier tot zoeken en soms worstelen met de vorm. Wat begint als een ruwe steen, groeit uit tot een persoonlijk en expressief beeld dat met trots wordt gedeeld met het publiek.

Meer informatie over deze expositie is te vinden op www.kunstrondevenen.nl, op de Facebookpagina van de vereniging en op Instagram: Kunstinderondevenen.

Op de foto: Expositie ’Van Steen tot Beeld’. Foto: aangeleverd.