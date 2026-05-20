Energiecafé in Wilnis

Wilnis – De salderingsregeling voor zonnestroom stopt op 1 januari 2027. Veel mensen vragen zich af of het dan nog wel zinvol is te investeren in zonnepanelen. Of ze overwegen om de omvormer uit te zetten in de zomer. Maar eigen zonnestroom is gratis. En er zijn tal van manieren om het eigen gebruik van zonnestroom te vergroten, en daarmee het gebruik van netstroom te beperken.

Antwoord op vragen

Op dinsdagavond 2 juni organiseren de Energieke Rondeveners, Veenwind en Zon op De Ronde Venen een Energiecafé. Daar kunnen inwoners zich laten bijpraten over deze diverse actuele energie onderwerpen. Welke mogelijkheden zijn er om het eigen verbruik van gratis zonnestroom te vergroten? Is een thuisbatterij een goed idee? Waar moet je op letten? Of kun je misschien de batterij van een e-auto gebruiken als thuisbatterij? Wat is een HEMS, een energie managementsysteem voor thuis? Wat kan zo’n systeem voor je betekenen? Of kun je misschien zonnestroom delen met je buren, of zelfs familie verderop? Wat is een energiegemeenschap? Wat betekent dit alles voor de netcongestie in onze gemeente? Waar en hoe regel je dit soort dingen? Wat kost het en wat levert het op?

Kees Stap, een expert van adviesbureau het Energiepaleis geeft een inleiding over deze onderwerpen. Ook zal een energiecoach uit Mijdrecht zijn ervaringen delen bij de aanschaf van een thuisbatterij. Deelname aan de bijeenkomst is gratis en vindt plaats in De Woudreus, het gebouw van het NME-centrum in Wilnis, Pieter Joostenlaan 28A. De bijeenkomst begint om 19.30 uur, de zaal is open vanaf 19.00 uur. Opgeven kan via een email naar gerhard@energieke-rondeveners.nl.

