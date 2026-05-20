Geef de natuur in je tuin een boost

Wilnis – Hoe geef je de natuur weer ruimte in je eigen tuin of op je balkon? Tijdens een interactieve lezing laat Annetje Ottow zien hoe je met kleine, haalbare stappen een groot verschil kunt maken voor planten, vogels en insecten. Want een natuurlijke tuin hoeft niet ingewikkeld of perfect te zijn: het begint met bewuste keuzes.

Hoe maak je bijvoorbeeld van een versteende tuin weer een levendige plek en welke planten helpen bijen en vlinders écht? Hoe zorg je dat vogels zich welkom voelen en wat kun je doen om zelfs egels een veilige schuilplek te bieden? Het gaat vaak om slim vergroenen: werken met de seizoenen, kiezen voor de juiste beplanting en ruimte laten voor rommelhoekjes waar tuinleven mag ontstaan.

Annetje Ottow is schrijver en spreker. Ze schreef de boeken ‘Natuur in je tuin’ en ‘Elke dag in je tuin’. De liefde voor de natuur ontstond toen ze als kind zonnebloemen liet ontkiemen in de vensterbank. Ze heeft een praktische aanpak, groene vingers en laat zien hoe makkelijk elke tuin of elk balkon een oase kan worden voor de natuur. Haar motto: het hoeft niet ingewikkeld te zijn of veel tijd te kosten.

De lezing is gratis en vindt plaats dinsdag 26 mei van 19.30 tot 21.30 uur bij NME-Centrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28A in Wilnis. Inloop vanaf 19.15 uur. Aanmelden is niet nodig.

Op de foto: Annetje Ottow geeft praktische tips. Foto: aangeleverd.