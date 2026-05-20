Argon haalt punt in Alkmaar

Mijdrecht/Alkmaar – Met de voorheen kandidaat voor het kampioenschap Jong Holland heeft Argon opnieuw de punten gedeeld, in de thuiswedstrijd werd het destijds 1-1 en ook nu op een winderig sportpark – het waait altijd in de kaasstad – eindigde de strijd opnieuw in dezelfde stand. Daarmee werd voor de zevende wedstrijd op rij de ongeslagen status gehandhaafd. Over de wedstrijd kunnen we kort zijn: zeer slordig spel en weinig doelkansen.

Strafschop

In de beginfase een eerste poging van Argon. Stan van Scheppingen ging er op links vandoor en leverde een knap schot af, maar keeper Wijnand de Jong pakte de bal. Even later onderging een poging van Niels de Vries hetzelfde lot. Na een klein half uur liep doelman Tobias Ravelli aanvaller Jort Feyen onderuit, scheidsrechter Ramon Glebbeek wees resoluut naar de stip. Feyen zelf wilde vonnissen, hij schoot echter op de paal. Jong Holland bleef wel gevaarlijk, maar zag bij een knappe inzet Milan Keizer zijn doelman assisteren door de bal uit de doelmond te plaatsen. Verder was ook bij de thuisploeg de nauwkeurigheid ver te zoeken, een kopbal van opnieuw Feyen ging naast en een vrije trap van Jeroen Brouwer werd een prooi voor Ravelli. Ook Niels de Vries produceerde een vrije trap, maar keeper De Jong was vanmiddag balvast. Op slag van rust moest Sven Beek afhaken, Mike Nusse verving hem.

Toch twee doelpunten

Al snel na het begin van de tweede helft moest ook Milan Keizer geblesseerd afhaken, Bas Schaefers nam zijn plaats in. Zes minuten later kopte Tristan Wallet na een hoekschop de bal tegen het net, 0-1. De voorsprong kon Argon niet lang vasthouden, nadat Jesper Mannes doelman Ravelli had getest, kreeg Jong Holland een inworp. Argon keek ernaar en zag dat Feyen een voorzet afgaf op Beau Bohning, die vervolgens eenvoudig kon scoren 1-1.

Met Jeroen Houwing ging Argon het vervolg in. Jordy Zwaneveld kreeg een reuzemogelijkheid, maar de bal vloog voorlangs het doel. Met Denzel Sno ging Argon het laatste kwartier in, Tristan Wallet knalde nog op doel, Ritchie Zinga schoot de bal de renbaan op en Raoul van Wijk mikte naast. Jong Holland maakte aanvallend verder nauwelijks een vuist.

Eén punt in een zeer matige wedstrijd. Zaterdag komt Kagia op bezoek voor de laatste wedstrijd in dit voor Argon tegenvallende seizoen.

Op de foto: Tristan Wallet maakte de 0-1. Foto: Hans van Gelderen.