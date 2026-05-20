Mogelijke vuilstortlocatie Wilnis houdt gemoederen bezig

Wilnis – Naar aanleiding van het berichten in de diverse andere media over de plannen voor een mogelijke uitbreiding van een afvalstortplaats, nam De Nieuwe Meerbode zelf een kijkje bij de begraafplaats in Wilnis. Het was er eerder uitgestorven rustig, zoals dat op een dinsdagmiddag op een begraafplaats vaak het geval is. Een plek waar nabestaanden hun dierbaren kunnen herdenken, een grafsteen verzorgen, bloemen netjes maken of simpelweg in stilte kunnen wandelen en nadenken bij waardevolle herinneringen.

Verwezen

Maar die rust dreigt mogelijk verstoord te worden als de geruchten kloppen die inmiddels in de wandelgangen rondgaan: een uitbreiding of verplaatsing van een afval breng station direct naast de begraafplaats. Toen wij informatief vroegen of we enkele foto’s mochten maken vanaf het terrein van de begraafplaats, werden we vriendelijk verwezen naar de openbare weg. Niemand lijkt zich openlijk uit te willen spreken. Als de verhalen inderdaad blijken te kloppen, dan is het hoog tijd dat er in deze tijd van openheid en transparantie duidelijk wordt gecommuniceerd richting inwoners van De Ronde Venen. Veel inwoners vinden het onbegrijpelijk dat er naast een plek van rust, bezinning en herdenking mogelijk een grootschalige afvalvoorziening gerealiseerd zou worden.

Werkgroep is tegen de plannen

Ook de Werkgroep Historisch Dorpshart Wilnis spreekt zich fel uit tegen de plannen. Volgens de werkgroep groeit Wilnis hard door nieuwbouwprojecten zoals Veenzijde en het Kreekpark. Juist daarom zijn volgens hen slimme keuzes nodig die de leefbaarheid en identiteit van het dorp versterken. De geplande locatie aan de Ringdijk zou daar totaal niet bij passen. “Een afvalbrengstation met bijna honderdduizend verkeers-bewegingen per jaar brengt enorme drukte en vrachtverkeer naar een plek die juist rust en bezinning moet bieden”, aldus de werkgroep. De locatie bevindt zich tussen de begraafplaats, een nieuw natuur-gebied en het Oude Hollandse Waterliniewandelpad.

Herdenkingsbos

Volgens de werkgroep heeft een groeiend dorp juist behoefte aan groen, rust en recreatie en niet aan extra verkeersdrukte en zware bedrijvigheid. Als alternatief pleit de werkgroep voor functies die beter aansluiten bij de omgeving, zoals een herdenkingsbos, uitbreiding van natuurgebied of een andere rustige maatschappelijke invulling.

Nu de coalitieonderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen in volle gang zijn, roept de werkgroep de politiek op om de locatiekeuze opnieuw kritisch te bekijken. Volgens hen moet dit dossier niet worden gezien als een los project, maar als onderdeel van de bredere toekomstvisie voor een leefbaar en verbonden Wilnis. Inwoners die willen reageren kunnen contact opnemen via: historischdorpshartwilnis@gmail.com.

Op de foto (boven): Vuilstort in de natuur. Foto: Wilco de Vries.