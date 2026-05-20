Zonnebloem Uithoorn brengt 56 deelnemers op het water

Uithoorn/Amstelveen – De boot Nirvana lag op 13 en 14 mei aangemeerd aan de Nieuwe Meerlaan in het Amsterdamse Bos voor een tweedaagse vaartocht richting Aalsmeer en Roelofarendsveen. Dankzij de inzet van talrijke vrijwilligers konden in totaal 56 deelnemers uit Uithoorn meevaren. Ook deelnemers uit de regio Amstel en Meer maakten gebruik van de tochten, waarbij het schip beide dagen volledig bezet was. Tijdens de vaart werd volop genoten van het uitzicht en het samenzijn. De gasten kregen daarnaast een verzorgde driegangenlunch aangeboden aan boord.

Ondersteuning

De organisatie benadrukt dat dergelijke uitjes alleen mogelijk zijn door de inzet van vrijwilligers. Zij zorgen onder meer voor het ophalen en thuisbrengen van deelnemers en bieden ondersteuning bij het in- en uitstappen van de boot.

Vrijwilligers gezocht

Zonnebloem Uithoorn is voortdurend op zoek naar nieuwe vrijwilligers die willen bijdragen aan sociale activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Aanmelden kan via zonnebloem.uithoorn@gmail.com.

Op de foto: Met de Nirvana het water op. Foto: aangeleverd.