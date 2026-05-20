Hardzeilerij om de Geuzenpenning op Vinkeveense Plassen

Vinkeveen – De Vinkeveense Plassen vormen zaterdag 23 en zondag 24 mei 2026 het decor voor de traditionele Hardzeilerij om de Geuzenpenning. Het zeilevenement, georganiseerd bij Watersportvereniging Vinkeveen‑Abcoude (WVA), trekt jaarlijks liefhebbers van klassieke zeilwedstrijden en watersport.

De start van de wedstrijden vindt plaats bij het clubschip van de WVA. Van daaruit varen de deelnemers via de Geuzensloot het parcours op. Toeschouwers kunnen het evenement op meerdere plekken rond de plas goed volgen, zowel vanaf de oevers als vanaf het water.

Vol programma in het weekend

Op zaterdag begint de dag om 09.30 uur met ontvangst en palaver. De eerste wedstrijd start om 10.30 uur. Na een gezamenlijke lunch rond 12.30 uur wordt om 14.00 uur de tweede wedstrijd gestart. De dag wordt afgesloten met een gezellige maaltijd, verzorgd door de WVA. Deelname hieraan is mogelijk tegen vergoeding.

Ook op zondag wordt om 09.30 uur gestart met een palaver bij het clubschip. De derde en laatste wedstrijd begint om 10.00 uur. Rond 14.00 uur volgt de prijsuitreiking, waarbij de felbegeerde Geuzenpenning wordt overhandigd aan de winnaar.

Publiek welkom

De Hardzeilerij om de Geuzenpenning staat bekend om zijn sportieve karakter en gezellige sfeer. Watersportvereniging Vinkeveen‑Abcoude nodigt belangstellenden van harte uit om een kijkje te komen nemen en de wedstrijden van dichtbij te beleven.

Op de foto: De strijd om de Geuzenpenning. Foto: aangeleverd.