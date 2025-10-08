‘Vrijheid is stemmen; maak er gebruik van!’

Uithoorn – De Tweede Kamer-verkiezing staat voor de deur. Woensdag 29 oktober mogen alle kiesgerechtigden naar de stembus. De gemeente Uithoorn is een campagne gestart om de opkomst te bevorderen. “Het vertrouwen in de politiek is laag”, zegt burgemeester Pieter Heiliegers. “Het is bekend, dat dit voor mensen een belangrijke reden is om niet te gaan stemmen.” Hij vervolgt: “Maar juist nu, er speelt zoveel in Nederland en in de wereld, is het belangrijk om van ons stemrecht gebruik te maken. En dus mede te bepalen hoe we verder gaan in ons land.” De burgemeester hoopt dan ook op een hoge opkomst in de gemeente Uithoorn. “We leven in een land waar je vrij bent om je mening te geven. Laten we die vrijheid koesteren door haar actief te gebruiken.”

Heiliegers: “Voor het eerst sturen we een bijsluiter mee met de stempas. Hierop vindt de kiezer veel praktische informatie op een rij. Zoals wat je moet doen als je niet zelf kunt stemmen, wat je mee moet nemen naar het stemlokaal en de adressen van de stemlocaties. We hebben veertien stemlocaties, elf in Uithoorn en drie in De Kwakel. De stemlokalen zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur. Er staat een stemlokaal vermeld op de stempas, maar inwoners kunnen zelf kiezen in welk stemlokaal binnen de gemeente zij gaan stemmen. Met de bijsluiter hopen we dat niemand met vragen blijft zitten.”

Stemhulpen

De burgemeester adviseert inwoners die nog niet weten op wie te stemmen om gebruik te maken van de verschillende stemhulpen: “Er zijn veel partijen en standpunten en het kan soms lastig zijn om een keuze te maken. Neem de tijd om je in te lezen. Er zijn verschillende stemwijzers beschikbaar, zoals het Kieskompas en Stemwijzer. Die kunnen helpen om te ontdekken welke partij het beste bij individuele ideeën past. Het is geen kwestie van ‘even snel stemmen’, maar van bewust kiezen.”

Houd voor alle praktische informatie de gemeentewebsite in de gaten, www.uithoorn.nl/verkiezingen, de sociale media en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

Op de foto: Burgemeester Heiliegers: “Het is geen kwestie van ‘even snel stemmen’, maar van bewust kiezen.” Foto: Gemeente Uithoorn.