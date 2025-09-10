Vrije plaklocaties in Uithoorn en De Kwakel: ruimte voor lokale expressie

Uithoorn – In een tijd waarin digitale communicatie de boventoon voert, blijft de kracht van fysieke zichtbaarheid onverminderd belangrijk. De gemeente Uithoorn biedt inwoners, verenigingen en organisaties de mogelijkheid om op diverse plekken hun boodschap te delen via vrije plaklocaties. Deze zuilen en borden zijn bedoeld voor posters, aankondigingen en andere uitingen van lokaal belang. De grotere vrije plakzuilen zijn strategisch geplaatst op drukbezochte locaties in Uithoorn en De Kwakel: Amstelplein; hoek Zijdelwaardplein – Wiegerbruinlaan, bij winkelcentrum Zijdelwaard; hoek Cort van der Lindenplein – Alfons Arienslaan, bij het busstation; hoek Stationsstraat – Wilhelminakade, bij het viaduct; Kerklaan, winkelcentrum De Kwakel. Deze zuilen bieden voldoende ruimte voor posters van uiteenlopende aard en zijn goed zichtbaar voor voorbijgangers.

Vrije plakzuilen

Naast de grote zuilen zijn er ook kleinere vrije plakborden verspreid door de woonwijken. Deze bevinden zich onder meer op hoek Albert Verweylaan – Arthur van Schendellaan, nabij winkels; einde Arthur van Schendellaan, bij het begin van het Libellebos; hoek Achterberglaan – Wiegerbruinlaan, nabij verzorgingstehuis Het Hoge Heem; hoek Prinses Christinalaan – Karel Doormanlaan, nabij winkels; hoek Valeriuslaan – Joost van den Vondellaan, nabij winkels; hoek In het Rond – Madelief; hoek In het Rond – Op de Klucht.

Deze kleinere borden zijn ideaal voor buurtgerichte communicatie en geven bewoners de kans om op laagdrempelige wijze hun stem te laten horen. De vrije plaklocaties zijn een uitnodiging aan de gemeenschap om actief deel te nemen aan het lokale leven. Of het nu gaat om een toneelvoorstelling, een buurtinitiatief of een oproep tot actie; de openbare ruimte is van ons allemaal. De gemeente Uithoorn faciliteert deze vorm van participatie en roept op tot respectvol gebruik van de plakplekken: houd het netjes, actueel en relevant.

Op de foto: Posters plakken in Uithoorn. Foto: aangeleverd.