Vrijdag en zaterdag kledinginzameling SERVIAM

Uithoorn/De Kwakel – In een tijd waarin de wereld soms onoverzichtelijk groot en ongrijpbaar lijkt, zijn het vaak de kleine, lokale initiatieven die het verschil maken. SERVIAM, een stichting die voor veel inwoners van Uithoorn inmiddels een vertrouwde naam is, bewijst dat al sinds 1960.

Met een onwrikbaar geloof in de kracht van solidariteit zamelt SERVIAM al decennia gelden en goederen in voor ontwikkelingslanden via bekende en betrouwbare kanalen, zodat elke ingezamelde euro en elke zak kleding daadwerkelijk terechtkomt waar het nodig is.

Kleinschalige projecten

Dit jaar richt SERVIAM zich opnieuw op kleinschalige projecten, met een bijzondere focus op onderwijs en gezondheid. Een van de projecten die steun ontvangt, is Stichting Naomie in Sri Lanka, waar onder meer een weeshuis wordt ondersteund voor kinderen met het syndroom van Down. Het zijn projecten die niet alleen materiële hulp bieden, maar ook hoop en perspectief geven aan mensen die dat het hardst nodig hebben.

Op vrijdagavond 26 september (vanaf 17.30 uur in De Kwakel) en zaterdag 27 september (vanaf 9.30 uur in Uithoorn) haalt SERVIAM weer kleding op. De oproep is simpel: wie kleding overheeft, wordt gevraagd deze in plastic zakken of dozen op de containerverzamelplaats te zetten. SERVIAM garandeert dat alles wordt opgehaald; niets blijft liggen, niemand wordt overgeslagen. Mocht er onverhoopt toch iets blijven staan, dan is een telefoontje genoeg om alsnog geholpen te worden.

Het succes van deze actie staat of valt met de betrokkenheid van de inwoners. Want hoe klein het gebaar misschien ook lijkt – een zak kleding aan de straat zetten – het effect is groot. Dankzij deze lokale inzet kunnen projecten in verre landen doorgaan, kunnen kinderen naar school, krijgen zieken de zorg die ze verdienen. Niet opgehaald? Bel 0297-568737 of (alleen voor deze actie) 06-36558242 (na 15.00 uur).

Vrijdag en zaterdag is er weer een kledinginzameling van SERVIAM. Foto: aangeleverd.