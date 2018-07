Vreemde lucht bij de Poelweg in de Kwakel

Zondagmiddag rond twee uur is de brandweer voor een gaslucht opgeroepen naar de Poelweg in De Kwakel.

De brandweer en de adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer hebben ter plaatse metingen verricht. Ook netbeheerder Stedin is ter plaatse gekomen. Uiteindelijk bleek het niet te gaan om gas. Wat het wel is geweest is niet bekend. ( foto: VTF – Laurens Niezen.)