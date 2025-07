Uithoorn – Inwoners van Uithoorn en De Kwakel die op zoek zijn naar een sociale huurwoning kunnen profiteren van voorrang bij toewijzing mits zij aantoonbare lokale binding hebben met de gemeente. Deze regeling is bedoeld om inwoners die al langere tijd in de gemeente wonen, beter te ondersteunen bij het vinden van passende woonruimte.

De toewijzing van sociale huurwoningen verloopt via DAK regio Amsterdam (voorheen bekend als WoningNet). Kandidaten met een lokale binding – bijvoorbeeld doordat zij al zes jaar of langer in Uithoorn of De Kwakel wonen – maken meer kans op een woning.

De volledige voorwaarden voor het verkrijgen van voorrang zijn te vinden op de website van de gemeente: www.uithoorn.nl/socialehuur. Belangstellenden die in aanmerking willen komen, dienen zich eerst aan te melden via de MyQii-app. Deze digitale sleutel geeft toegang tot het registratiesysteem. Een stapsgewijze uitleg is beschikbaar op www.amsterdam.mijndak.nl.

Voor inwoners die moeite hebben met digitale middelen, biedt de gemeente ondersteuning. Het Sociaal Loket (Wmo) is telefonisch bereikbaar via 0297-513111, op werkdagen tussen 09.00 en 10.30 uur. Ook kan contact worden opgenomen via e-mail: sociaal.loket@uithoorn.nl. Houd bij het aanvragen klantnummer van DAK regio Amsterdam bij de hand.

Voorrang bij sociale huurwoningen in Uithoorn. Foto: aangeleverd.